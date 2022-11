Pripravljeni predlogi smernic za uporabo umetne inteligence v Sloveniji

Ljubljana, 24. novembra - Kljub uporabi umetne inteligence na skoraj dnevni ravni, ta tehnologija med posamezniki in podjetji še vedno vzbuja nezaupanje. Pod okriljem Digitalnega inovacijskega stičišča (DIH) Slovenije so zato pripravili predloge smernic za uporabo umetne inteligence v Sloveniji, s katerimi želijo podjetjem olajšati vpeljavo in uporabo te tehnologije.