V Bruslju o umetni inteligenci in umetnosti tudi slovenski kreativci

Bruselj, 2. decembra - V bruseljskem kulturnem središču Bozar bo danes in v soboto multidisciplinarna konferenca z naslovom The Future of Living, ki se osredotoča na umetno inteligenco in njen vpliv na kulturo in družbo. Na dvodnevnem dogodku, na katerem se bodo zvrstile delavnice, performansi in pogovori, z interaktivnim projektom sodelujejo tudi slovenski umetniki.