Skupnost občin vlado poziva k dialogu glede reorganizacije upravnih enot in dviga povprečnine

Ljubljana, 29. marca - Znova izvoljeni predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan Kočevja Vladimir Prebilič je po volilni skupščini združenja dejal, da so župani razpravljali tudi o dvigu stroškov energentov in dela v vseh občinskih zavodih ter o napovedani reorganizaciji upravnih enot. Vlado glede slednjega ter glede dviga povprečnine pozivajo k dialogu.