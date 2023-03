Združenje občin za višjo povprečnino in zoper združevanje upravnih enot

Ljubljana, 24. marca - Združenje občin Slovenije je po skupščini opozorilo, da je povprečnina za občine določena prenizko, zato v občinah manjka sredstev za investicije. Ponovili so svojo zahtevo, da bi morala biti izdaja gradbenih dovoljenj v pristojnosti občin, jasno pa so se izrekli tudi zoper načrtovano združevanje in reorganizacijo upravnih enot.