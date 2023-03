Arčon s koroškim deželnim glavarjem o dvojezičnosti in čezmejnem sodelovanju

Globasnica/Celovec, 28. marca - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes na avstrijskem Koroškem sestal z deželnim glavarjem te zvezne dežele Petrom Kaiserjem, s katerim sta spregovorila o pomembnih manjšinskih vprašanjih, kot so dvojezično šolstvo in predšolska vzgoja, potrebna reforma dvojezičnega sodstva ter možnosti čezmejnega sodelovanja.

Poleg Arčona se je obiska na avstrijskem Koroškem in srečanja s Kaiserjem, ki je potekalo v občini Globasnica, udeležil tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pri vprašanju dvojezične predšolske vzgoje je Arčon Kaiserju izpostavil finančne posledice, ki bodo doletele slovenske zasebne dvojezične vrtce zaradi nedavno sprejete novele koroškega zakona o izobraževanju in varstvu otrok.

Opozoril je na težave, s katerimi se soočajo nosilci zasebnih vrtcev, ker se deželna sredstva za dvojezične in večjezične vrtce ne prilagajajo inflaciji ter občutnemu povečanju drugih stroškov, prav tako pa ne zajemajo potrebne obnove in investicije za nove skupine dvojezičnih jasli. Dodatne težave bo po mnenju ministra povzročilo tudi postopno zmanjševanje števila otrok v vrtčevskih skupinah s 25 na 20 do leta 2028, kot to zahteva omenjena novela.

Reformo dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem Slovenija pozdravlja, saj gre pri tem za popravo krivic slovenski manjšini, so poudarili na uradu.

V odzivu na vprašanja, ki sta jih nanj naslovila ministra, je Kaiser napovedal, da bodo manjšinske teme pomemben del koalicijskih dogovorov pri snovanju deželne vlade v mandatu, ki se ravno začenja. Ob tem se je tudi strinjal z Arčonovim predlogom za redna letna srečanja med deželnim glavarjem, ministrom in predstavniki narodnostne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

Zbrani so spregovorili tudi o možnostih nadaljnjega čezmejnega sodelovanja med državama ter novega programskega obdobja programov Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027. V tem obdobju bo po besedah Jevška za projekte na voljo 57 milijonov evrov.

Po srečanju s Kaiserjem sta se ministra sestala tudi s slovensko govorečimi župani in drugimi političnimi predstavniki slovenskega rodu v zvezni deželi. Sogovorniki so se strinjali, da je čezmejno sodelovanje na narodnostno mešanih področjih še posebej pomembno.

Popoldne bosta ministra obiskala Geopark Karavanke ter trgovsko podjetje Zadruga in slovenski kulturni dom v Pliberku, ki sta dobra primera čezmejnih projektov. Predstavniki slovenske manjšine bodo ministroma predstavili delovanje obeh inštitucij in manjšine nasploh. Ob tem se bosta Arčon in Jevšek srečala tudi z županom Pliberka Stefanom Visotschnikom, so še sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V sredo se bosta ministra mudila v Celovcu, kjer se bosta srečala s tamkajšnjim županom Christianom Scheiderjem, na programu pa imata tudi srečanje s krškim škofom slovenskega rodu Jožetom Marketzem in predstavniki Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Obisk bosta sklenila na višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru, dvojezični zasebni katoliški šoli.