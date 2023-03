Sneženje v Avstriji in na Češkem povzročilo prometne preglavice

Dunaj/Praga, 28. marca - Sneženje in poledenele ceste so v ponedeljek in danes povzročile preglavice v prometu v Avstriji in na Češkem. Obe državi poročata o številnih prometnih nesrečah in zastojih v prometu. Češki meteorološki urad pa je izdal opozorilo pred snežnimi plazovi in močnim vetrom za višje ležeče predele države.