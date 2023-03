Ekstremne vremenske razmere na obeh ameriških obalah

New York/Sacramento, 14. marca - Severovzhod ZDA je danes zajelo še eno zimsko neurje, ki povzroča poplave in izpade električne energije. Na zahodni obali se v Kaliforniji medtem pripravljajo na novo pošiljko dežja, ki bo skupaj s taljenjem snega privedla do vnovičnega poplavljanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.