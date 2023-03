Majorka zaradi obilnega sneženja vojsko prosila za pomoč

Palma de Mallorca, 1. marca - Oblasti na Majorki so danes zaprosile za napotitev španske vojaške enote za nujno pomoč, saj se od ponedeljkovega prihoda nevihte Juliette otok sooča z obilnim sneženjem, nizkimi temperaturami in močnim vetrom. Reševalne službe medtem še vedno potrebujejo več ur, da dosežejo ljudi, ki so obtičali zaradi snega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.