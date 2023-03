Ob koncu tedna na Obrežju prijeli tri tujce, ki so prevažali migrante

Brežice, 20. marca - Policisti so pretekli konec tedna na Obrežju ujeli tri tujce, ki so v vozilih prevažali migrante. Ti so pred tem na nezakonit način prestopili državno mejo. Vsem trem so odvzeli prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.