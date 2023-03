Slovenec prevažal deset nezakonitih migrantov

Nova Gorica, 21. marca - Policisti so v četrtek ponoči blizu meje z Italijo v Vrtojbi prijeli skupino osmih Kurdov in dva Vietnamca, ki jih je v tovornem delu kombija prevažal 53-letni voznik iz Slovenije. Tujci niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje v Sloveniji in so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito v Sloveniji. Voznika so kazensko ovadili.