Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 3.)

Ljubljana, 24. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi slovenske centralne banke o evropskem in slovenskem bančnem sistemu, ki tudi po pretresih v ameriškem in švicarskem bančnem sistemu poslujeta stabilno. Poročale so tudi o novi knjigi slovenske pisateljice Janje Vidmar z naslovom Niti koraka več, ki je izšla pri zagrebški založbi Ljevak.