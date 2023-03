Večer o slovenski politični sceni (25. 3.)

Maribor, 24. marca - Tomaž Ranc v komentarju Na vse ali nič primerja slovensko politično sceno pod vodstvom prejšnjega premierja Janeza Janše in trenutno vlado Roberta Goloba. Avtor meni, da bo slovenska politična scena zrela, ko menjava oblasti ne bo več pospremljena z apokaliptičnimi napovedmi in ko bo zmogla toliko pameti, da bo delala za ljudi in ne samo zase.