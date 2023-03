Primorske novice o namakalnem sistemu Vogršček (25. 3.)

Koper, 24. marca - Alenka Tratnik v komentarju Ta suhi škafec pušča piše o namakalnem sistemu Vogršček in najnovejših težavah zaradi številnih okvar in napak na 190 kilometrov dolgem razvodnem sistemu, ki z vodo oskrbuje polja spodnje Vipavske doline. Avtorica se sprašuje kaj pomaga draga sanacija zadrževalnika, če je sistem dotrajan in pušča kot cedilo.