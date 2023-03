ZN tako ruske kot ukrajinske sile obtožujejo usmrtitev vojnih ujetnikov

Kijev, 24. marca - Združeni narodi so danes sporočili, da so globoko zaskrbljeni zaradi skupinskih usmrtitev in nasilnega ravnanja z vojnimi ujetniki, tako s strani ruskih kot ukrajinskih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Moskva in Kijev se sicer vse od ruske invazije na Ukrajino medsebojno obtožujeta krutega ravnanja z ujetniki.