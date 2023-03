Vrh EU tokrat posvečen predvsem strateškim razpravam

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 24. marca - Voditelji držav članic EU so se na tokratnem zasedanju v Bruslju posvetili predvsem strateškim razpravam, v ospredju katerih je bila okrepitev dolgoročne konkurenčnosti evropskega gospodarstva. V sklepih, ki so bili večinoma usklajeni že pred začetkom vrha, so sicer podprli dobavo milijona topniških izstrelkov Ukrajini.