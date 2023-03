Golob: Evropski in slovenski finančni sistem sta odporna na morebitne motnje

Bruselj, 24. marca - Evropski bančni sistem je po mnenju voditeljev držav članic EU, ki so se danes sestali na vrhu evrskega območja, odporen na motnje, ki so se zgodile v ZDA in Švici, je povedal premier Robert Golob. Odporen je tudi slovenski bančni sistem, saj je zelo likviden, zelo visoka pa je tudi kapitalska ustreznost, je pojasnil.