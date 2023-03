Vrh EU: Za dolgoročno konkurenčnost pomembno tudi povečanje sredstev za raziskave in razvoj

Bruselj, 23. marca - Voditelji držav članic EU so danes pozvali k nadaljevanju dela za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti. Pri tem so po besedah predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela poudarili tri glavna področja, to so zmanjšanje administrativnega bremena, potreba po večjih naložbah v inovacije ter več sredstev za raziskave in razvoj.