Fajon: Od vode odvisna prihodnost vseh nas

New York, 24. marca - Od vode je odvisna prihodnost vseh nas, je na konferenci ZN o vodi v New Yorku v četrtek sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon in dejala, da si zato Slovenija prizadeva, da vprašanja, povezana z vodo, postanejo bolj vidna na globalni agendi in da se na vseh ravneh obravnavajo celostno.