V New Yorku se začenja druga konferenca ZN o vodi

New York, 22. marca - Na sedežu ZN v New Yorku se bo danes, na svetovni dan vode, začela druga mednarodna konferenca o vodi. Slovensko delegacijo vodi predsednica Nataša Pirc Musar, ki bo v današnjem nastopu poudarila pomen vode kot naravnega vira in človekove pravice, v njej sta še zunanja ministrica Tanja Fajon in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.