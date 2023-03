Brežan na konferenci ZN o vodi predstavil slovenske pobude

New York, 22. marca - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je na dogodku ob robu konference ZN o vodi z naslovom Pospeševanje mednarodnih povezav za vodno konvencijo poudaril pomen priključitve novih držav h konvenciji in predstavil slovensko pobudo za obnovo vodnih ekosistemov na območju petih držav.