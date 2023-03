Vlada sprejela strategijo digitalne preobrazbe države

Ljubljana, 23. marca - Vlada je danes sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, v kateri navaja usmeritve in cilje za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe. Njen krovni cilj je spodbujanje digitalne preobrazbe Slovenije v vseh segmentih - družbi, državi, lokalnih skupnostih in gospodarstvu, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.