Odbor DZ podprl predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Ljubljana, 7. marca - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je z devetimi glasovi za in štirimi proti podprl predlog novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. V koaliciji so ocenili, da gre za nujen ukrep do sprejetja novega zakona, opozicija pa jim je očitala, da brez prave strategije ukinjajo dobre rešitve.