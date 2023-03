V UGM v nedeljo zadnji dan razstave Saše Deva, za njo ostajajo nagrade in označbe stavb

Maribor, 23. marca - V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) v nedeljo, ko mineva 120 let od arhitektovega rojstva, zapirajo razstavo Saše Deva, na kateri so predstavili pomen in zapuščino tega najvidnejšega mariborskega modernista. Ob tem so najavili ustanovitev Fundacije Saše Deva in označbe njegovih stavb, opozorili pa so tudi na neustrezno obnovo Ribniške koče.