V mariborski umetnostni galeriji o zapuščini arhitekta Saše Deva

Maribor, 15. februarja - Umetnostna galerija Maribor (UGM) bo popoldne gostila konferenco o arhitektu modernega Maribora Saši Devu, ki jo pripravlja v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor in Arhitekturnim birojem Arhisol. Na njej bodo govorili o njegovi zapuščini in njegovem pomenu za arhitekturo, arhitekturni dediščini in poučevanju arhitekture.