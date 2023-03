Hrvaški grafitar Lunar v Mariboru predstavlja dela iz recikliranih materialov

Maribor, 17. marca - Umetnostna galerija Maribor (UGM) v sodelovanju s studiem Trampolin predstavlja hrvaškega grafitarja Slavena Lunarja Kosanovića. Njegova razstava Recycle or Try, ki jo odpirajo danes v UGM Studiu, nosi močno okoljsko sporočilo, saj je celotna postavitev iz recikliranih in ponovno uporabljenih materialov, kot so embalaža in druge smeti.