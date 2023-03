Guterres ob začetku konference ZN o vodi kritičen do prekomerne porabe

New York, 22. marca - Na sedežu ZN v New Yorku se je začela druga mednarodna konferenca o vodi na visoki ravni, ki se je udeležuje tudi slovenska delegacija pod vodstvom predsednice Nataše Pirc Musar. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je uvodoma kritiziral netrajnostno in prekomerno porabo vode ter dostop do nje označil za človekovo pravico.