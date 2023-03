Na ZN druga konferenca o vodi, med govorci tudi predsednica Pirc Musar

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 21. marca - Na sedežu ZN v New Yorku se bo v sredo začela druga konferenca o vodi. Udeležila se je bo tudi predsednica Nataša Pirc Musar, ki bo na plenarnem zasedanju nastopila že prvi dan ter izpostavila nujnost zaščite vode kot naravnega vira in človekove pravice. Konferenca bo tudi priložnost za iskanje podpore slovenski kandidaturi za Varnostni svet ZN.