DZ z zeleno lučjo novemu zakonu o napotitvah delavcev v tujino

Ljubljana, 22. marca - DZ je s 53 glasovi za in petimi proti potrdil novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki med drugim predvideva črtanje določbe o znižanju davčne osnove za prispevke za nekatere napotene delavce. Poslanci vseh strani so zato opozorili na negativne posledice za podjetja, ki napotujejo delavce v tujino, in se zavzeli za pravočasne rešitve zanje.