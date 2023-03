Pred poslanci predlog novele zakona o evidencah delovnega časa

Ljubljana, 22. marca - DZ bo v nadaljevanju marčne seje pretresal predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ob soglasju socialnih partnerjev uvaja elektronske evidence delovnega časa za kršitelje. Na dnevnem redu sta tudi predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev in novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.