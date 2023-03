Na Bledu pričakujejo dobro, a zahtevno poletno sezono

Bled, 13. marca - Bled letos glede na napovedi čaka zelo dobra, a zahtevna poletna sezona. Znova se obetajo težave v prometu, ki jih gradnja južne blejske obvoznice utegne še povečati. Pred sezono so na Bledu, ki ga je ameriški medij CNN uvrstil med 25 najlepših krajev na svetu, pripravili tudi pismo gostom in izpostavili skrben odnos do okolja.