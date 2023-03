Novelo zakona o službi v SV koalicijska Svoboda izglasovala s pomočjo NSi

Ljubljana, 22. marca - Poslanci koalicijske Svobode so danes s pomočjo opozicijske NSi izglasovali novelo zakona o službi v Slovenski vojski (SV), ki uvaja znižanje izobrazbenih pogojev za zaposlitev v SV pod pogojem, da pripadnik srednješolsko izobrazbo konča na delovnem mestu. Poslanci so novelo izglasovali z 49 glasovi za in petimi glasovi proti.