Za zmanjšanje količine e-odpadkov ključna tudi servisiranje in souporaba

Maribor, 22. marca - Električna in elektronska oprema je eden najhitreje rastočih odpadkov v EU. Da bi ustavili ta trend, ne bi smeli govoriti le o recikliranju, ampak je ključno tudi podaljševanje časa uporabe takšne opreme. To dosežemo s preudarnim nakupovanjem, servisiranjem in souporabo izdelkov, o čemer so govorili na današnji konferenci družbe ZEOS v Mariboru.