V Ljubljani odprli novo točko za oddajo delujočih električnih aparatov

Ljubljana, 5. oktobra - V Centru ponovne uporabe Ljubljana in Zbirnem centru Povšetova so danes odprli dva kotička za ponovno uporabo, kamor lahko posamezniki prinesejo še delujoče male električne aparate. Oddane aparate bodo pregledali in jih predali Centru ponovne uporabe, kjer bodo lahko našli nove lastnike.

Predstavniki javnega podjetja Voka Snaga in Centra ponovne uporabe Ljubljana so danes s podžupanom Mestne občine Ljubljana Dejanom Crnekom podpisali posebno listino, v kateri so se zavezali k skupnem cilju - zbrati čim več aparatov, ki jih bodo lahko predali v ponovno uporabo, so sporočili iz družbe Zeos.

Točki so vzpostavili v okviru akcije Prinesi male aparate, ki v organizaciji Zeosa poteka od 1. do 21. oktobra in v okviru katere zbirajo delujoče in nedelujoče male aparate, računalnike in računalniško opremo ter televizijske monitorje. Kot pravijo v Zeosu, raziskave kažejo, da je med zbranimi e-odpadki tudi dva odstotka še delujočih aparatov, in dobro je, da jih zajamejo, saj jim lahko podaljšajo uporabno dobo.

"Potrošniška družba smo in proizvajamo vedno več e-odpadkov, vedno več je drobne elektronike, ki jo ljudje instinktivno kupujejo in zelo hitro zavržejo med odpadke. V preteklosti smo v sklopu projektov že poskrbeli za odpadno elektroniko z mrežo uličnih zbiralnikov, sedaj pa želimo v sklopu novega projekta zajeti tudi druge elemente krožnega gospodarstva," je danes na dogodku v Ljubljani dejal direktor Zeosa Emil Šehić. Ocenil je, da se je v zadnjih letih ozaveščenost ljudi izboljšala, zato meni, da bodo ljudje kotiček lepo sprejeli.

Direktor Voke Snage Krištof Mlakar je ob predaji kotičkov sporočil, da je pomembno, da uporabnikom zagotovijo možnost oddaje še uporabnih električnih in elektronskih naprav v nadaljnjo rabo. "Znotraj prehoda družbe v krožno gospodarstvo je treba uporabnikom zagotoviti možnost predaje še delujočih kosov odpadne električne in elektronske opreme in tako krepiti aktivnosti v sklopih daljše rabe in povečanja popravljivosti posameznih naprav. Tudi na tak način se bo krožno gospodarstvo udejanjilo in zagotovilo racionalnejšo rabo virov," meni Mlakar.

Crnek pa je na dogodku poudaril, da vsaka aktivnost v smeri boljšega bivanja dodaja kamenček mozaiku strategije občine še iz obdobja, preden je leta 2016 postala zelena prestolnica Evrope oz. sprejela zavezo zero waste, ter nove strategije o krožnem gospodarstvu. "Vsaka taka aktivnost nam pomeni korak v smeri zaveze. V občini podpiramo take iniciative tudi zato, ker vemo, da jih izvajajo organizacije, ki delajo srčno. Take aktivnosti namreč ne prinašajo veliko dobičkov, prinašajo pa veliko zadovoljstvo," je dejal.

Direktorica poslovne enote Centra ponovne uporabe v Rogaški Slatini Marinka Vovk je izpostavila pomen prednostnega reda ravnanja z odpadki, ki v ospredje postavlja pomen okoljskega ozaveščanja za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabe. "S prevzemom še uporabne električne in elektronske opreme iz kotička za ponovno uporabo bo vzpostavljen temeljni cilj krožnega gospodarstva, ki poleg varčevanja z viri in energijo omogoča zelena delovna mesta in vzpostavlja trajnostni model potrošnje," je dejala.