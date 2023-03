Unicef: Zaradi onesnažene vode dnevno umre več kot 1000 otrok

New York, 20. marca - Na svetu zaradi bolezni, ki se prenašajo z onesnaženo vodo, vsak dan umre več kot 1000 otrok, mlajših od pet let, je danes opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). Po podatkih sklada je 190 milijonov otrok v desetih afriških državah izpostavljenih t. i. trojni grožnji - težavam z vodo in s tem povezanim boleznim ter posledicam podnebnih sprememb.