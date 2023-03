Na okrogli mizi osvetlili delo meteorologov in hidrologov nekoč in danes

Ljubljana, 21. marca - Bogat meteorološki arhiv ni nekaj samoumevnega, ampak rezultat truda in vztrajnosti več tisoč opazovalcev, so med drugim izpostavili na okrogli mizi, v okviru katere so sodelujoči osvetlili delo meteorologov in hidrologov nekoč in danes. Z dogodkom so na Agenciji RS za okolje obeležili svetovna dneva meteorologije in voda.