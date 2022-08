Za meteorologe na Kredarici ni predaha

piše Sanja Gornjec

Bohinjska Bistrica, 26. avgusta - Najvišje ležeča meteorološka postaja na 2515 metrih se nahaja tik pod vrhom Triglava. Delovnik tam poteka od zore do mraka, vse dni v tednu in v vseh vremenskih pogojih. Ob tem je pomembno utečeno sodelovanje meteorologa z Arsa in meteorološkega opazovalca Slovenske vojske, ki na Kredarici ostaneta, tudi ko Triglavski dom za ostale zapre vrata.