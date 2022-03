V ospredju današnjega svetovnega dneva voda podzemna voda

Ljubljana, 22. marca - Obeležujemo svetovni dan voda, ki je letos namenjen osveščanju o pomenu podzemnih voda in poteka pod sloganom Nevidno naredimo vidno. "Podzemne vode so nevidne, a njihov vpliv je viden povsod. Je skrit zaklad, ki bogati naša življenja," so ob tem poudarili na ministrstvu za okolje. Na pravico do pitne vode pa je opozoril varuh človekovih pravic.