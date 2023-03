GZS: Dopolnilo k noveli zakona o evidencah neusklajeno in diskriminatorno

Ljubljana, 8. marca - Potem ko je odbor DZ za delo minuli teden prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pri tem pa sprejel dopolnilo, ki kot izjemo pri evidentiranju delovnega časa upošteva le visokošolske učitelje in raziskovalce, v GZS opozarjajo na diskriminacijo med zaposlenimi v javnem sektorju in gospodarstvu.