Spremembe zakona o evidencah na področju dela po treh mesecih še brez zelene luči vlade

Ljubljana, 26. decembra - Socialni partnerji so po sprva hudem razburjenju delodajalcev septembra uspeli uskladiti osnutek novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, a vlada sprememb, ki naj bi zajezile kršenje določb o delovnem času, še vedno ni potrdila. Na to so se ta teden kritično odzvali v ZSSS, ministrstvo za delo pa premik napoveduje za januar.