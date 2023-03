Urad predsednice republike glede vprašanja vojaških straž poudarja pomen socialnega dialoga

Ljubljana, 18. marca - Vojaška sindikata sta predsednico republike Natašo Pirc Musar javno pozvala naj se opredeli do vprašanja pripravljenosti za delo v času straže v Slovenski vojski (SV). V uradu predsednice republike so odgovorili, da so s problematiko seznanjeni. Poudarjajo pomen spoštovanja sodb sodišč in krepitve socialnega dialoga, so dodali.