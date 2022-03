Vrhovno sodišče: Pripravljenost za delo v času straže se šteje v delovni čas

Ljubljana, 14. marca - Vrhovno sodišče je odločalo o zahtevku vojaka za plačilo plače za obdobje pripravljenosti v času straže in odločilo, da je treba čas vojakove pripravljenosti v obdobjih straže šteti v delovni čas. Odločitev bo imela pomemben učinek na ureditev straže, delovni čas vojakov in na plačila v zvezi s tem, so sporočili z vrhovnega sodišča.