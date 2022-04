Podpisali protokol o sodelovanju med koprsko policijo in medobčinsko upravo Istre

Koper, 5. aprila - Župani istrskih občin in direktor Policijske uprave (PU) Koper Boris Korasa so danes v Kopru podpisali protokol o sodelovanju, s katerim bosta PU Koper in Medobčinska uprava Istre okrepili medsebojne odnose in nadgradili dosedanje sodelovanje. Gre v prvi vrsti za prisotnost na terenu z mešanimi patruljami za večjo varnost občanov.