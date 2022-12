Na meji med Slovenijo in Italijo dnevne mešane patrulje

Ljubljana, 14. decembra - Slovenija in Italija zaradi vse več nezakonitih prehodov državnih meja ob skupni meji dnevno izvajata mešane policijske patrulje, so danes z Generalne policijske uprave za STA potrdili navedbe italijanskih medijev. Njihove dejavnosti med drugim vključujejo kontrolo vlakov, avtobusov in osebnih vozil, ki prečkajo slovensko-italijansko mejo.