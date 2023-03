V zvezi z načrti za vetrnice na Ojstrici več pripomb

Ljubljana/Dravograd, 17. marca - Z današnjim dnem se zaključuje javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica. Ministrstvo za naravne vire in prostor je prejelo več pripomb. Med drugim okoljska organizacija Alpe Adria Green zahteva, da se postopek "ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki".