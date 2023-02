Javna razgrnitev dokumentacije za vetrnice na Ojstrici podaljšana

Dravograd, 21. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je na pobudo Občine Dravograd še do 17. marca podaljšalo javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica. "Pripombe in predlogi zainteresirane javnosti še prihajajo," so za STA pojasnili na ministrstvu. Del občanov postavitvi vetrnic nasprotuje.