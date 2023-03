Mladi pozvali k ureditvi stanovanjske problematike in prekarnega dela

Ljubljana, 17. marca - Udeleženci nacionalne konference mladinskega dialoga so v današnjem pogovoru z v. d. direktorice urada za mladino Tino Kosi poudarili, naj se dogodki za mlade več in bolje oglašujejo. Ob tem so pozvali k ureditvi stanovanjske problematike mladih in prekarnega dela. Država naj sistemsko uredi tudi področje prvih zaposlitev, so pozvali udeleženci.