Lenarčič v okviru mladinskega dialoga mlade pozval k aktivnemu državljanstvu

Ljubljana, 25. novembra - V sklopu evropskega leta mladih je v četrtek v Hiši EU potekal mladinski dialog z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem. Ta je mlade spodbudil k vključevanju v prostovoljske dejavnosti doma in v tujini ter jih pozval, naj bodo politično aktivni, se udeležujejo volitev in branijo evropske vrednote, so navedli v Mreži MaMa.