Na zaključnem dogodku evropskega leta mladih pozvali k nadaljevanju dobrih praks

Ljubljana, 18. januarja - V okviru evropskega leta mladih 2022 so v Sloveniji izvedli 175 dogodkov, v EU pa več kot 12.000, je na zaključnem dogodku evropskega leta mladih v Ljubljani pojasnila v. d. direktorice urada za mladino Tina Kosi. Udeleženci današnjega zaključka so se strinjali, da je treba z dobrimi praksami iz preteklega leta nadaljevati in mlade opolnomočiti.