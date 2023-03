Španija z zakonodajo za boljšo zaščito živali

Madrid, 17. marca - V Španiji bodo hišni ljubljenčki v prihodnje bolje zaščiteni pred zanemarjanjem in mučenjem. Španski parlament je v četrtek potrdil zakon o pravicah in dobrem počutju živali ter spremembe kazenskega zakonika, ki prinašajo strožje kazni za mučenje živali. Izboljšave naj bi koristile približno 26 milijonom domačih živali, predvsem psom in mačkam.