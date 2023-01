Na Nizozemskem želijo prepovedati vzrejo nekaterih pasem psov in mačk

Amsterdam, 23. januarja - Nizozemska vlada želi prepovedati vzrejo in lastništvo nekaterih pasem psov in mačk, ki imajo zaradi svojih telesnih značilnosti hude zdravstvene težave. Med pasmami, ki se jim obeta prepoved, spadajo tudi mopsi in mački s povešenimi ušesi. Med drugim naj bi prepovedali tudi objavo njihovih fotografij v oglasih in na družbenih omrežjih.